Kavárenský liberál by chtěl podotknout: Havel se musí obracet v hrobě. Třiatřicet let po revoluci kandidují na Hrad dva kariérní komunisté. Náš liberál nepodotkne, jednoho z nich, Petra Pavla, totiž nejspíše volil. Proč?

Proč ti, kdo Babiše nemohou vystát, volili pána, který byl též ve „zločinecké organizaci“? A ne jako pěšák?

Co když mají zelení pravdu, a shoříme?

Nabízí se jedna odpověď. V nejvyšším křesle rádi vidíme rázného chlapáka, který umí vycenit zuby. Pak je minulost lhostejná. Chceme někoho, kdo nás ochrání. Kdo si stáhne ty rukavice. Tento instinkt je však zcela mylný. Náš prezident má omezené pravomoci. Nejenže nás nemůže zatáhnout do války. Nemůže odvolat vládu. Nemůže zastavit drahotu, proti vůli sněmovny nezmůže takřka nic.

Co kdyby na Hradě seděl vlídný člověk, který by ctil ústavu a místo rozbrojů hlásal smír? Kdyby mluvil slušně a místo aby intrikoval, intriky odhaloval? Bylo by to terno. Kdo z finalistů má k tomu blíže, nechť každý posoudí. Viděli jsme však už teď, že jeden svých „hříchů“ lituje a druhý se jimi doslova holedbá.