Elon Musk dočasně pozastavil twitterový účet rapera Kanye Westa, který si teď říká jenom Ye. Oba muži vědí, že přitáhnout světovou pozornost za každou cenu je k nezaplacení. Mohli bychom to tedy možná brát jen jako reklamní hru, která oběma v konečném důsledku vynese nějaký ten milion navíc.

I kdyby tomu tak bylo, jde o víc. Jde o svobodu slova pro naše časy, hlavně však do budoucna. Když Musk přebral Twitter, „osvobodil“ dříve zablokované uživatele, včetně Donalda Trumpa. A prohlásil, že je pro volnost. Když začal výstřední zpěvák vychvalovat Hitlera a zveřejnil hákový kříž spojený s Davidovou hvězdou, vyměkl i jinak hodně tvrdý Elon. Posoudil to jako navádění k násilí, což odporuje pravidlům sociální sítě.

Rasismus a sexismus?

Načas si odskočme domů. Tady by byl Kanye West už nejspíš strčen do vazby jako dezinformátoři Čermák a Tušl. Ti pak za své slovní zhůvěřilosti byli dovlečeni v řetězech k soudu a dostali natvrdo šest a deset měsíců. Za nenávist vůči Ukrajincům.

Svoboda slova je v různých částech světa posuzována různě. Od Severní Koreje, kde neexistuje, až po USA, kde je neomezená. Evropská Unie je blíže Státům, mnohem blíže. Hrozila však, že Twitter zakáže, pokud Musk nebude dodržovat přísnější pravidla. Sociální sítě jsou sice soukromý majetek, samozřejmě však podléhají zákonům. A v Evropě jsou některé nevhodně pronesené věty trestné.

Tam i tam jsou však sítě plné výmyslů i záměrných lží. Mnozí lidé se už neřídí tím, co říká většina vědců a seriózní média. Považují to za světové spiknutí. Téměř polovina dospělých Američanů věří Trumpovi, který říká, že volby byly zfalšovány. Nejpřesvědčenější z nich dokonce vytáhli na Kapitol a pravděpodobně by byli schopni lynčovat americké zastupitele.

Není tohle nebezpečnější než pošahané vychvalování Hitlera? To, že byl největším zločincem v dějinách, je jednou z mála zatím téměř nezpochybňovaných pravd.

Řekněme, že Zuckerbergova Meta má přísná pravidla. Od směšných, jako je úplný zákaz nahoty, až po rozumná, jako je mazání nenávistných projevů. Jenže blokuje často nevinné účty a antivaxeři a putinovci měli a mají pré. Musk chtěl zcela svobodný Twitter, spojování nacismu a Izraele bylo i na něj moc.

Jenže jak tedy nastavit, co se smí a co se nesmí? Na sociálních sítích těžko rozeznat ironii a kanadské žertíky od vážně míněné nenávisti a rasismu. Ve změti informací a s tím, jak se ztrácí dějinné povědomí, může v pokřivené virtuální realitě Hitler skutečně jednou skončit jako hrdina.

Z hlediska záchrany světa jsou jen dvě možnosti. Buď naprostý zákaz sítí, nebo neomezená svoboda důvěřující v lidi a v přirozený sklon k dobru většiny z nich.