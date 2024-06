Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Andrej Babiš potvrdil vedoucí pozici. Filip Turek pozřel Tomia Okamuru. Petr Fiala lehce oslabil. Piráti propadli. Levici dominuje Kateřina Konečná. To jsou titulková sdělení právě skončených evropských voleb. Účast byla mnohem lepší než před pěti lety, ale pořád je v porovnání s domácím hlasováním do Sněmovny nebo na Pražský hrad slabá, přesně 36,45 procent. Trojkoalici Spolu zachránila Praha, kde přišlo k volbám nejvíc lidí. Nejvíc preferenčních hlasů získala jednička ANO Klára Dostálová, ale při vší úctě to jsou především body pro Andreje Babiše. Evropské volby jsou pro něj povzbuzení, neboť referendum o vládě, jak rád říká, vyhrál.

Hnutí ANO a Spolu dělí necelá čtyři procenta, což napovídá, že podzim a především příští rok budou politicky napínavé. Vzhledem k této metě eurovolby poodhalily nitro tuzemských voličů. Stále těsnější a regulacemi sešněrovaná, ale také zelená a kárající Unie českým občanům nevoní. Piráti a Starostové, natož Zelení, neuspěli. Hnutí STAN sice získalo dva mandáty, ale to je daleko méně, než v co Vít Rakušan věřil. Vymstila se mu nešťastně vedená kampaň. Částečně také na její konto lze připsat úspěch Filipa Turka, neboť bronzový stupínek jde jednoznačně za ním. I s jeho sbírkou nacistických předmětů, divnou minulostí se zdviženou pravicí a popíráním klimatických změn. Nebýt široké publicity jeho televizního duelu s Danuší Nerudovou, nemuselo to pro Přísahu a Motoristy sobě dopadnout tak dobře. Dokonce tak dobře, že smetli Okamurovu SPD a Trikoloru. Fakt, že se lídr kandidátky těchto dvou stran Petr Mach do Evropského parlamentu nedostal, je pro sněmovní radikální nacionalisty studená sprcha.

Pokud Turek na sebe strhnul velkou pozornost, o Kateřině Konečné lze říct, že si dva mandáty pro koalici Stačilo! odpracovala. Dominovala mnoha debatám a působila kompetentně, koneckonců nyní zahájí v Bruselu a Štrasburku své třetí období. Připomínám, že je předsedkyní KSČM, což je pro středopravicové vládní strany varování. Nejvíc hořkých pilulek ovšem museli spolknout Piráti. Neuspěl jejich lídr, kvestor a bývalý místopředseda europarlamentu Marcel Kolaja, zastupovat je bude pouze Markéta Gregorová. Chtěli tři až čtyři mandáty, mají jeden. A kyselé jablko je pro ně i to, že pirátský odpadlík Ondřej Dostál se na zádech Kateřiny Konečné do EP probojoval. Levici ovládli komunisté, sociální demokraté si dál lížou rány a Sněmovna je pro ně zřejmě nedosažitelným cílem.

Při pohledu na evropské jeviště se v Česku neodehrálo žádné drama. ANO, Spolu a STAN budou v silných frakcích. Přísaha a Stačilo! skončí v méně podstatných až marginálních formacích. Česká politika v Bruselu bude mírně skeptická, ale pořád proevropská.