Luboš Palata | Foto: Deník

Celoevropský server Euractiv zveřejnil unijní průzkum možných výsledků květnových voleb do Evropského parlamentu. Není překvapivý. Dvě největší frakce, Evropská lidová strana a socialisté, prý zase trochu oslabí. Liberálové, kam se stále ještě počítá i české ANO, taky prořídnou. Evropští reformisté, u nichž je česká ODS, a pak ostře protievropské frakce typu české SPD, posílí. Ale nijak závratně.

Závidím odvahu výzkumníků, kteří se do podobných počtů nyní pouští. Při pohledu z ČR, kde, jak mi včera v metru řekl jeden vysoký český a zároveň evropský politik, žádný podobný průzkum zatím nevznikl, to totiž vypadá hodně divoce, dokonce téměř nemožně.

Mazec v celoevropském počítání dělá česká, nově i eurovolební koalice Spolu. Unikátní už v tom, že se v ní spolu sešly ODS z euroskeptické frakce reformistů a dvě naopak eurooptimisticé strany TOP 09 a lidovci. Členové to Evropské lidové strany. Je ale možné, že to předznamenává i evropskou spolupráci evropských reformistů a lidovců v povolebních pěti letech. Spolupráci, jejíž zárodky jsou už dnes vidět v hlasováních evropského parlamentu, kde především v zelené agendě nachází lidovci a reformisté společnou skeptickou řeč mnohem častěji než dříve.

Podílí se na tom i to, že dnes je lídrem frakce Giorgia Meloniová a její spíše ke středu se posunující Bratři Itálie, narozdíl od dřívějšího lídra Právo a spravedlnost. To v Polsku de facto prohrálo volby. A bez dopingu zneužívající vládní moc k výhodám oproti politické konkurenci může do jara ještě výrazně oslabit.

Jednodušší to evropským výzkumníkům nedělá ani hnutí ANO. To je už jednou nohou venku z frakce liberálů, europoslanecký klub hnutí se rozložil a s jednou či dvěma výjimkami nebudou dosavadní europoslanci a europoslankyně pokračovat. Je proto otázka, zda bude chtít ANO pokračovat jako součást liberálů, nebo zda dá Andrej Babiš dohromady něco s unijním odpadlíkem Viktorem Orbánem. A či k sobě nepřiberou třeba slovenského premiéra Roberta Fica, jehož Směru už pozastavili členství ve frakci socialistů.

Čí voliči přijdou volit?

Z českého prostředí jsou na tom relativně nejstabilněji Piráti, kteří jsou dnes u Zelených. Ale kdyby u liberálů nebyl Babiš, možná by tam předriftovali. Ostatně byl to Babiš, který Piráty přirovnal k Progresivnímu Slovensku vůdce protificovské opozice Michala Šimečky. Dnes už bývalého místopředsedy Evropského parlamentu za liberály.

Navíc tu máme účast. Minule v Česku druhá nejhorší v EU, méně než poloviční oproti volbám parlamentním. Proč by Babišovi voliči měli přijít, když jejich idol na evropský parlament nadává? Proč by měli přijít voliči SPD? Vlastně ani ti ODS moc neví. Naopak příznivci Pirátů vědí asi nejlíp. A pak dělejte předvolební průzkumy.