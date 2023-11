Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Vinen. Tak zní zatím nepravomocný verdikt v kauze Dominika Feriho, který se dopustil sexuálního násilí na třech dívkách, z nichž jedné bylo 17 let. Bývalá hvězda TOP 09 definitivně pohasla. Expolitik ovšem tvrdí, že neví proč. Na celé traumatizující záležitosti je podle mě právě tento moment zásadní.

Bohorovně vystupující Feri, jenž měl kdysi díky aktivitě na sociálních sítích velký vliv na část mladé generace, netuší, o čem poškozené ženy mluví. Jejich výpovědím se smál. Vždyť ho obdivovaly, možná s ním i flirtovaly, jedna se s ním dokonce chtěla stýkat i po onom děsivém zážitku.

Ačkoliv je Feri právník, vůbec nepochopil podstatu rozsudku. Tři roky natvrdo a peněžitou půlmilionovou sankci dostal za to, že své oběti nutil k sexu proti jejich vůli. Není vůbec důležité, co říkaly a jak se chovaly předtím nebo potom. Určující je, že v daný okamžik vyjádřily jasnou vůli, že sex nechtějí.

Když sdělí NE přítelkyně, náhodná známá, snoubenka či manželka, není k tomu co dodat. Přístup a rozhodnutí soudkyně Lenky Hájkové je příkladný. Ve smyslu návodný. Pro všechny, kteří by nechápali, co znamená slovní i nonverbální zápor.

Porozumělo tomu také ministerstvo spravedlnosti, jež připravilo novou definici znásilnění. Jím napříště bude veškerý pohlavní styk, který se odehraje s nesouhlasem nebo při něm pachatel využije bezbrannosti svého protějšku. Tento pojem zahrnuje i věk nižší dvanácti let. Peněžitý trest nebude přípustný, sazba zůstává od dvou do deseti let, u mladistvých od tří do dvanácti.

Česko se zařadí mezi země, kde je jasné, kdo je oběť.