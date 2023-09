Martin Komárek | Foto: Deník

Rvačku mezi slovenskými politiky Matovičem a Kaliňákem každý odsuzuje. Odhlédněme teď od toho, že z Matovičovy strany to byla promyšlená reklama. Pojďme se s nadsázkou zeptat: Jaký je vlastně rozdíl mezi ponižujícími urážkami, vulgaritou a kopanci a pumelicemi? A neměli by se politici navzájem mlátit častěji?

Nejslavnější podnikatel světa Elon Musk vyzval druhého nejslavnějšího Marka Zuckerberga k zápasu ve smíšených bojových uměních (MMA). To je ta nová podivnost, kdy se mohou zápasníci, jimž se říká nesmyslně bojovníci, řezat, jak chtějí. Muskův návrh je samozřejmě šílený, jemu však už řada šílených věcí šíleně vyšla. Proč by nemohli podobně změřit síly politici? Co kdyby takhle vyzval Andrej Babiš Petra Fialu? Jistě, Babiš je starší, ale to Musk oproti Zuckerbergovi též. Nesmělo by jít o nic zásadního, takové věci jako důchodová reforma se musí rozhodnout hlasováním. Ale předmětem zápasu by mohlo být kupříkladu zkrácení řečnické doby. Proti Slovensku bychom byli o krok dál – vše by probíhalo podle pravidel, za dozoru neúplatných fotbalových sudí.

Blokujte. Leč na chodníku

V módě je ještě větší podivnost než MMA – dámy se mlátí přes zadek tak dlouho, dokud některá nezvítězí. Takovou soutěž mezi političkami by nepochybně obecenstvo ocenilo. A proč jen mezi političkami? I pro pány poslance by to mohlo být přínosné. Voliči by na ně sázeli a hned by je věci veřejné začaly bavit.

Jistě, je to bláznivý obraz. Zvykli jsme si ale na to, že se naši zástupci mezi sebou urážejí. Vzájemně se ponižují a pomlouvají, řvou na sebe, lžou o sobě, promyšleně si ubližují. Lidi straší vylhanými nočními můrami. A oč je to lepší než pár facek? Copak je duševní týrání menší zlo než fyzické? Ale abychom nekončili pesimisticky. Těch zápasů v kleci se určitě dočkáme, až bude zákony vymýšlet umělá inteligence.