Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Vláda se dohodla s výrobci, zpracovateli a obchodními řetězci, že sníží ceny základních potravin. Výnos z mimořádné bankovní a sektorové daně použije na zlevnění elektřiny pro domácnosti nebo podporu bydlení pro mladé rodiny.

Podobné prohlášení čekají občané od svých vrcholných politiků v krizových časech. Třeba ve Francii nebo Itálii se jim konkrétních činů tohoto typu dostalo. V Česku se akorát dozvíme, že průmyslová výroba klesla o pět procent, některé maloobchodní tržby o šestnáct a reálné mzdy o osm. Regulovaná část energií v lednu vzroste minimálně o deset procent.

Vakcína zabíjí víc než covid

Na to vše ale můžeme zapomenout, protože český předseda vlády a ODS Petr Fiala nelení. Oblékl skvěle padnoucí oblek a vyrazil na srovnávací nákup do Německa a do Chebu. Tam zjistil to, co tady vědí všichni už několik let.

V blízkém zahraničí jsou potraviny levnější a pravděpodobně i kvalitnější (na videu premiér neochutnává, neb pojídání Nutelly by nevypadalo esteticky, a navíc není zdravé). A výsledek? Kabinet prý bude chtít zejména od mezinárodních firem vysvětlení. Jako vážně?

Ministři potřebují budíček. Možná přijde už 27. listopadu při odborářském Dni protestu.