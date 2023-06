Martin Komárek | Foto: Deník

Najít v moderních dějinách českou vládu, která by si vedla hůře než Fialova, je těžké. Šílený schodek rozpočtu, navíc trestuhodně špatně spočítaného. Nezvládnutá drahota a nezasloužený pokles příjmů domácností. Krácení valorizace penzí. Slepenec nesourodých opatření zvaný balíček, které lidi dál zatěžují. Pracovní úřady a důchoďáky se zhroutily.

A nic se neděje.

Čím to je? Proti Babišovi protestovalo čtvrt milionu lidí i v době, kdy se mu dařilo. Teď se protestuje ponejvíce proti tomu, co dělá Fialova vláda správně, a sice proti pomoci Ukrajině. Odboráři sice vyhlásili stávkovou pohotovost, tu však už nikdo nebere vážně, ani oni ne.

V čem spočívá kouzlo tohoto společenského klidu, kdy mnozí nadávají, ale jinak nedělají nic?

První příčina: Vládní voliči věří, že zvýšení daní je nezbytné, aby země nezkrachovala. Druhá příčina: faktor Petr Pavel. I když nikdy nebyl vládním kandidátem a není vládním prezidentem, s Fialou v mnohém souzní. A na rozdíl od něj je sexy a populární. Třetí příčina: Faktor Babiš. Lidé mu uštědřili výprask v prezidentských volbách jako trest za podlou kampaň. A mnozí raději budou jíst kůrky, než by ho viděli znovu v sedle. A voliči ANO by vyrazili do ulic jen tehdy, kdyby jim dal pokyn. On však nedává a z dobrých důvodů nedá.

Zbyněk Stanjura a spol. by tedy měli fantastickou příležitost ke skutečným reformám. Takové okno se neotevře jen tak. Proč ho vláda nevyužije? Odpověď na tuto otázku je jen jedna a poněkud smutná: Protože na to nemá ani rozhodností, ani duchem.