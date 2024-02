Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Prezidentu Petru Pavlovi se občas vyčítá, že aktivně nezasahuje do vnitropolitického dění. Pamětníci Zemanovy éry na to mohou říci jediné: Naštěstí. Hlava státu má být ale podle Ústavy ČR spolutvůrcem zahraniční politiky. A v tomto ohledu Pavel plní svoji roli do puntíku.

Byl to on, kdo loni hovořil o jediné ukrajinské šanci na velkou protiofenzivu, která nemusí být naplněna. Letos zase připomenul, že pesimistické scénáře ohledně podpory Ukrajiny po možném návratu Donalda Trumpa do Bílého domu je třeba brát vážně. I v tomto kontextu Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci přišel s iniciativou na nákup munice pro Ukrajinu za 1,5 miliardy dolarů.

Před sněmovními volbami na Slovensku Pavel řekl, že pokračoval-li by Robert Fico jako premiér ve své protiukrajinské rétorice, mohlo by to negativně ovlivnit vztah obou zemí. V debatě Deníku loni 29. září pravil: „Pokud se nějaký politik projevuje takto jednoznačně, musíme minimálně pochybovat o tom, jaké jsou jeho skutečné názory a jaké postoje bude potom zastávat. Kdyby mělo platit, že rozdílná stanoviska ke klíčovým otázkám budou přetrvávat, pak by komunikace mezi našimi vládami byla samozřejmě narušena.“

A zase měl pravdu. Ficův projev ke druhému výročí války šokoval českou veřejnost, tuzemské i světové politiky. Ta podle něj začala „v roce 2014 „řáděním ukrajinských neonacistů“. Případný vstup Ukrajiny do NATO označil za „dobrý základ pro začátek třetí světové války“ a vyjádřil odhodlání ho blokovat. Politickou scénou zněl hlas, že Fico mluvil především k domácímu publiku. Příznivci jeho strany Směr zřejmě chtějí taková slova slyšet.

Třetí rok války. Rok, v němž se zase stanou věci, které si neumíme představit

Jenže Slovensko je členským státem EU, patří do eurozóny a má hranice s Ukrajinou. Chová-li se jeho premiér jako urvaný ze řetězu, mají ho ostatní země umravnit. Situace je vážná a jde o samostatnou existenci nejen Ukrajiny či Moldavska, ale také pobaltských států. Pokud dává Robert Fico najevo, že vnitrostátní popularita je mu přednější než zájem unijního celku, měl by zvažovat odchod z EU.

Jak říká Petr Pavel, podobné názory nemohou tolerovat ani přátelé.