Petr Pavel chce menší pompu, menší prezidentskou okázalost. Generál paradoxně žádá civilnější Hrad. Mluví například o tom, že do krajů nepotřebuje dlouhé kolony, nač takový doprovod. Uvažuje o cestování vlakem. A chce areál Hradčan více otevřít. V první řadě po dohodě s příslušnými ministerstvy zruší ponižující prohlídky. Nejspíš nečeká, že mu někdo na střeše vyvěsí červené trenky.

A taky nechce viset ve třídách a nechce být olizován na známkách.

Před volbami všichni vždy mluví o zeštíhlení, menších výdajích, o tom, že budou bytovat v poustevně a na Hrad dojíždět na obecním oslu. Petr Pavel však mluví i po volbách, poměrně střízlivě a věcně. Takže lze mít za to, že „civilizace“ Hradu je vážně míněný záměr. Jenže co to znamená? A chceme méně honosný výkon nejvyšší funkce?

Trochu, ale jen poněkud stranou: Na výběrovém gymnáziu jsem udělal malou anketu mezi septimány. Měl by prezident bydlet hezky doma a v sídle českých králů jen úřadovat? Od mladých moderních liberálních lidí jsem čekal jasnou odpověď. S názorem, že to tak má být, jsem však zůstal sám. Pro studenty je hlava státu sídlící nad Prahou symbol.

Co když tedy skromného prezidenta nechceme?

„Kavárna“ a „venkov“ se (skoro) spojily

Masaryka, který se choval jako mocnář, lid miloval a stavěl mu za živa s nemalými náklady sochy. Pojmenoval po něm každé druhé náměstí. Václav Havel žil celý život jako filozof, kterého zajímá spíše nitro, než hmotné statky. Když dosedl na Hrad, začal si hrát: Nechal stráži ušít fešné stejnokroje a přestavoval. Že si Miloš Zeman a Václav Klaus, též oba původně plebejci a intelektuálové v nádheře a pohodlí libovali, viděl každý.

Pak je tu samozřejmě otázka bezpečnosti. Hlava státu, která jede do práce za kuropění na kole a do saka se převlékne až v předpokoji pracovny, už do dnešní doby nepatří. Ta je příliš zaplněna zlobou. A zhovadilými teroristy, které vede zkažená víra a možná i chlupatá tlapa jedné mocnosti. Není však pochyb o tom, že generál nejlíp ví, jak se o bezpečnost postarat.

Řekněme, že se najdou sršatci, kteří by na Hradě viděli muzeum kombinované s přepychovým hotelem. A totéž samozřejmě i v palácích na Malé straně, kde se potloukají zákonodárci. Oni i prezident by měli dostat důstojné, pěkné a hlavně funkční prostory v moderních budovách. Já mezi tyto sršatce patřím. Krajní názory jsou však dobré pro polemiku, v životě spíš škodí. Jestliže se tedy Petru Pavlovi podaří jeho záměr „civilizace Hradu v mezích zákona“, zatleskám. Byť pouze jednou rukou.