Český fotbal vykazuje mistrnou schopnost znevažovat se. Ale úplně sám, bez cizího přičinění. Poslední případ se odehrál v Olomouci, kde při ligovém klání s Českými Budějovicemi sudí Jiří Houdek vypadal, jako by předtím požil alkoholické nápoje.

Podezřelý sudí Houdek | Foto: Jiří Kopáč

Jeho pohyb byl jednoduše nestandardní, stejně jako gesta. A hlavně hráči Sigmy poukázali i na jeho zhoršenou artikulaci. Do toho všeho skandovali fanoušci: „Dejte mu dýchnout!“ No prostě komedie, která by nebyla hodna pralesa, natož nejsledovanější soutěže v zemi.