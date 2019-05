A další metlu na potravinářské giganty včera vytáhlo české ministerstvo zemědělství. Firmám, které ve stejném obalu přivezou potravinu s určitým složením do Česka a s jiným na Západ, hrozí pokutou 50 milionů korun.

Je to nápad sympatický, ale v reálu bude jeho dopad nejspíše mizivý. Prostě potravinářská firma pošle do Česka a na Západ jiný (rozuměj „správný“) obal, a je hotovo.

Stát nutně nemusí být tím, kdo pořád tahá za kratší část provázku. Dokládá to úspěch „státního“ webu a aplikace Potravinynapranýři.cz.Češi tam pravidelně hledají zprávy o ošizeném zboží. Pokud by tam stát „inzeroval“ i výskyty dvojího zboží u nás a v Evropě, vzniklá ostuda by potravináře či řetězce nutila přidat (maso).

Ostuda – a nejlépe mediální – je to jediné, co zatím funguje. Za málo masa… hodně ostudy.