Glosa Jana Schneidera: Kdo poškodil Michala Šmardu

Znakem nejen politické kultury je rozeznat, kdy a pro co nastal ten pravý čas. Co se týče výměny ministra kultury, nemělo k ní vůbec dojít. Ministru Staňkovi byly vyčítány nesmysly, třeba že nevěděl přesně, kolik procent státního rozpočtu činí rozpočet jeho resortu. Nebo že není třeštivým antikomunistou. Obecně to šéf sociálních demokratů shrnul jako „nezvládnutí komunikace s veřejností“.

Jan Schneider. | Foto: Deník/archiv

Není divu. Pojem „komunikace" v novodobé „češtině" totiž používají politici proto, že znamená schopnost „mluvit, aniž by člověk něco řekl". Českým slovům (sdělování, dorozumívání, oznamování) se vyhýbají, protože mají jasný význam! Co se exministra Staňka týče, mnohem důležitější bylo, že začal čistit Augiášův chlév v resortu kultury, v němž na jedné straně finanční prostředky pro mnoho lidí chybí, zatímco někteří jedinci byli „těžce ve vatě". Každopádně – když už – tak má proces výměny členů vlády probíhat noblesně, aby nebyla poškozena jejich pověst. Být z ministerského postu odvolán, nebo zůstat neúspěšným kandidátem na něj, není žádná tragédie. Veřejnost by se proto měla dozvědět vždy až jméno nového ministra. Vše, co tomu předchází, včetně jmen potenciálních uchazečů o tento post, by mělo zůstat v diskrétní zóně, aby nebyla zbytečně poškozena jejich jména a reputace. A už vůbec by neměla být jména kandidátů používána ke štengrování těch, kteří se na procesu nominace, navržení a jmenování člena vlády podílejí. Oblibu tím sociální demokracie rozhodně nezískala. Autor je bezpečnostní expert. Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.



