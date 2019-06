Hnutí SPD navrhlo katolického tradicionalistu Michala Semína, jehož údajné antijudaistické a fundamentalistické a konfrontační vidění světa však kritizovala Federace židovských obcí. To ale Semín odmítl s tím, že je z teologického hlediska sice kritický k nekatolickým náboženstvím, ale je stoupencem náboženské snášenlivosti.

Sociální demokracie má případné Semínovo zvolení za nepřijatelné, a nárokuje si dokonce, aby poslanci ANO v tajné volbě pro Semína nehlasovali! Hrozí, že „pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat“.

Člověk se nestačí divit. Menší koaliční partner vydírá vítěze voleb s tím, že považuje zvolení člena Rady ČTK za zásadní hlasování!

Jde zřejmě o záminku, testování, co si sociální demokracie může dovolit. Je to trapné a nedůstojné, a co hlavně – nedemokratické. Sociální demokracie zřejmě žije v duchu Národní fronty, kdy byli voleni pouze její kandidáti, u nichž nehrozilo, že by měli otázky, na něž by bylo možná těžké najít kloudnou odpověď.

Demokracie je však rozhovor, jak pravil TGM, takže v Radě by měla být zastoupena veřejnost – jak je uvedeno ve statutu Rady ČTK – v pokud možno nejúplnějším spektru.

To jsme se třicet let po změně režimu zatím moc daleko nedostali, že řešíme takovéto elementární otázky!

Autor je bezpečnostní expert.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.