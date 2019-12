Glosa Janniho Vorlíčka: Řopíky nejsou Velká čínská zeď

Řopíky představují pro spoustu lidí minulost naší země, jakou by si přáli. Jenže německá armáda na československých hranicích v osmatřicátém nevykrvácela. Přes to někteří ctí pohraniční opevnění natolik, že si je pronajali a udržují ve stavu blízkém historické realitě. Další navrhují, aby je převzala města a udržovala jako relikvie. Obcím se ale do toho kvůli vysokým nákladům moc nechce.

Na Ústecku jsou ke koupi víc, jak dvě desítky řopíků. | Foto: UZSVM