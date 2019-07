Z metodistického kostela sv. Lukáše se stalo muzeum voskových figurin (!) - kde jinde byste něco takového potkali -, jinak se žádné další bizarnosti neudály. Nikdo nikoho nebičoval, neurážel, neskákal do prázdného bazénu ani říčky Teplá, zkrátka standard.

Nepočítáme-li aférku s Českou zbrojovkou, jedním z důležitých partnerů festivalu, proti kterému „zbrojila“ partička filmařů a herců. Ano, je to firma vyrábějící a vyvážející zbraně do světa, ale kromě toho podporuje i kulturní aktivity. Je lehké vyslat do světa otevřený dopis s výtkou vůči festivalovému partnerovi, těžší pokrýt částku chybějící v rozpočtu. Není nijak zanedbatelná: 5 milionů korun.

Jako áčkový festival pracuje vedení s nemalým rozpočtem a slova moralizující party o tom, že se raději uskrovní (jak oznámila Tereza Nvotová pro akualne.cz), působí legračně. Není nic jednoduššího - chci-li bojkot - než zkrátka nepřijet a nebrat místa porotců (mezi podepsanými je i Štěpán Hulík, jenž pracoval v hlavní porotě).

Případně vyrazit na jinou přehlídku. Stěží si totiž představit „signatáře“, jak je vtipně překřtil Petr Čtvrtníček, kterak uvádí svůj film ve slavnostním defilé v soutěži a zároveň bivakuje na louce ve stanu a stojí ve vedrech a dešti frontu na lístky. Na druhou stanu, mohlo by to být úsměvné. A bulvární fotografové by si to jistě užili.