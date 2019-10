Byl to jeden z těch nezapomenutelných večerů českého fotbalu. Jako když Sparta porazila v Lize mistrů Barcelonu, když Slavia skočila do stejné soutěže přes hrdý Ajax Amsterdam.

Trenér Jaroslav Šilhavý | Foto: Česká fotbalová reprezentace (Twitter)

To jsou dny, kdy se vám podaří vše. Sejde se nálada fanoušků, forma hráčů, trenérovy nápady. Přesně to se stalo v pátek večer v pražském Edenu, kde národní mužstvo zdolalo v kvalifikaci mistrovství Evropy Anglii, semifinalistu posledního mistrovství světa a tým, který ve všemožných kvalifikacích neprohrál deset let.