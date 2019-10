Fotbalový národní tým je na vlně. Aby ne, v pátek porazil Anglii, jedno z nejlepších mužstev světa. Včera na Letné uvítal Severní Irsko a tribuny byly až ostudně prořídlé.

Alex Král z ČR a Stuart Dallas ze Severního Irska | Foto: ČTK/ Vít Šimánek

Ale zpět k Anglii. Tým kolem superkanonýra Harryho Kanea se vloni prodral do semifinále mistrovství světa, v kvalifikacích nepadl už deset let. Ale pak přijel do Prahy k zápasu kvalifikace mistrovství Evropy jako favorit.