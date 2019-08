Místo rolníků na Moravě „sklidili“ podstatnou část úrody obilí přemnožení hraboši polní. Až bude zrní pryč, nebudou se zdráhat změnit jídelníček a vrhnou se na brambory či řepu. Hrozí od nich navíc rozšíření „lákavých“ chorob: tularemie, leptospirózy či toxoplazmózy.

Jiří Janda | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ministerstvo zemědělství proto k jejich vyhubení povolilo v zasažených místech plošně použít pesticidy. Obránci přírody se bouří. Pokud by se tak stalo, pomřela by podle nich kromě nenasytných hlodavců i spousta dalších zvířat a ptáků. A nebezpečí by prý hrozilo i kolemjdoucím domácím mazlíčkům – psům a kočkám. Sociální sítě proto zaplnily výzvy k protestním peticím, které přece „musíte podepsat“, máte-li zbytky citu v těle. Proti použití jedu se po bok ochranářů hbitě postavilo ministerstvo životního prostředí, resort zemědělství ucukl a povolení pozastavil.