Glosa Jitky Eisenhammerové: Úterníci, a co dál?

Když Brno jede do Prahy, je situace vážná. Včerejší masivní protest v centru stověžaté metropole podpořili lidé z mnoha koutů České republiky. Těžko by se na území Prahy hledala kavárna, kam by se oněch sto dvacet tisíc demonstrujících vešlo. Proto nelze protest označit za rozmar několika zpovykaných milovníků voňavého moku s cizokrajně znějícími názvy.

Autor: Jitka Eisenhammerová