Ještě přede dvěma dny mohl nejeden Čech, Slovák, Maďar či Polák získat dojem, že jeho chrabří premiéři to těm bruselským byrokratům, sluníčkářům a vítačům pořádně nandají. Zařídí, aby Evropskou komisi řídil odpůrce migrantů, Evropskou radu Sorosův kritik a Evropský parlament zastánce slabé unie a silných národních států.

Kateřina Perknerová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Český předseda vlády Andrej Babiš vylíčil jako „absolutní katastrofu“, která by Českou republiku mohla potkat, nizozemského sociálního demokrata Franse Timmermanse, spitzenkandidáta Strany evropských socialistů. Chtěl by snad tento diplomat, hovořící sedmi jazyky, srovnat Prahu se zemí, nebo aspoň do ČR poslat desítky tisíc uprchlíků?