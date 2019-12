Glosa Kateřiny Perknerové: Babišovy kauzy

Do Česka doputoval audit Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jde o to, zda i po převedení Agrofertu do svěřenských fondů je jeho konečným beneficientem. Pokud by podle bruselských kontrolorů nadále ovládal holding Agrofert a vlastnictvím médií porušoval zákon o střetu zájmů, byl by to problém jako hrom.

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek