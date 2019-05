Avšak co za dobu vlastně prožíváme nyní? Je blahobytně nevzrušivá, jak dokazují čísla o růstu HDP, poklesu nezaměstnanosti a bezpečnosti české kotliny? Nebo je těhotná budoucími katastrofami? Podle závěrečné zprávy mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby o stavu globální populace rostlin a živočichů jsme na prahu vlastní likvidace.

„Dopouštíme se ničení samotných základů našich ekonomik, prostředků výživy, potravinové bezpečnosti, zdraví a kvality života v celém světě,“ uvedl předseda panelu Robert Watson. Ohrožena je osmina druhů živočichů a rostlin na Zemi. Více než 800 milionů lidí v Asii a v Africe čelí nedostatku potravin a 40 procent populace nemá přístup k pitné vodě. Přitom vědci doložili, že více než 2500 současných konfliktů souvisí s fosilními palivy, vodou, potravinami a půdou. Který z tuzemských státníků to řeší?

Kdy jindy než před volbami do Evropského parlamentu by čeští politici měli říct, že jestli naši vlast něco ohrožuje, jsou to právě globální dramata – změny klimatu a s tím související sucho, rozpínavost Číny a jejích sledovacích technologií, chudoba černého kontinentu, obrovské výdaje do zbraňových systémů diktovaných USA, obchodní války. Tomu všemu bychom měli čelit jako malá zemička uprostřed Evropy? Na první pohled je to nesmysl, poprat se s tím může jedině silnáa v různorodosti jednotná Evropská unie.

Končící předseda Evropské rady Donald Tusk při včerejší návštěvě Prahy připomněl slova Václava Havla, že v Evropě jsou svoboda a odpovědnost dvě strany jedné mince. „Přesně vystihl, co znamená být Evropanem,“ pravil Tusk. Dnes o tom chce v podobném duchu mluvit s lídry unijních zemí v rumunském Sibiu. Věřme, že český premiér Andrej Babiš zapomene na kupecké počty a naplní svoji ambici být velkým lídrem.