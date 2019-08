Argumentoval například strojírnami Žďas, které získal čínský státní gigant CITIC po převzetí dřívějšího vlastníka, skupiny CEFC.

Jak informovaly Lidové noviny, nyní směřuje chlouba tuzemského strojírenství, dceřiná společnost Žďasu TS Plzeň, do likvidace. Lidé jsou propouštěni, odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Řeč je přitom o podniku s datem vzniku v roce 1859, který vyvážel výrobní celky pro hutní, cukrovarnický či gumárenský průmysl do celého světa. Jeho chloubou byl i archiv obsahující patenty a technickou dokumentaci. Podle LN byly bedny s tímto vzácným obsahem odvezeny neznámo kam. Natvrdo řečeno, Číňané si odvezli know-how a teď zavřou krám.

Je to důležité memento, které říká, že bychom na hodné čínské investory měli rychle zapomenout. Vlastní už kus Kambodže a Srí Lanky, podrobují si Afriku, kde se řada dětí bude muset od září povinně učit čínsky. Nikde jim nejde o rozvoj území a tvorbu pracovních míst pro místní obyvatelstvo, ale jen o zisk a nadvládu. Přeji Číně jen to nejlepší, ale kdybych to mohla ovlivnit, dál než k Rozvadovu bych její tykadla nepustila.