Řecko dělá, co může, ale už mu docházejí síly a přivítalo by pomoc svých partnerů a přátel z Evropské unie. Třeba bohaté České republiky, jejíž premiér stále opakuje, jak úžasnou zemí, plnou skvělých lidí, bezpečnou a s nejnižší nezaměstnaností je. Ti báječní občané ale sedli na lep populistům nejhrubšího zrna a uvěřili, že by i několik teenagerů mohlo jejich pohodlné živobytí ohrozit.

Naštěstí našli zastání u statečného ministra vnitra, šéfa kdysi lidské a levicové ČSSD Jana Hamáčka, který pravil: „Jsem přesvědčen, že problém se rozhodně netýká syrských sirotků ve věku do deseti let. Typický nezletilý bez doprovodu na řecké straně je chlapec ve věku 15+, velmi pravděpodobně z Afghánistánu nebo z Pákistánu. U takových osob je případná integrace velmi komplikovaná.“ Dvě stě tuzemských rodin přesto těmto nešťastníkům zázemí nabízí.

Na správnosti tohoto humanitárního gesta se shodli například Helena Válková (ANO), Jan Lipavský (Piráti) a Ivan David (za SPD). Zůstanou v té ostudě Andrej Babiš a Jan Hamáček sami? Možná by si nejen oni – třeba v rámci oslav 30. výročí listopadové revoluce – měli položit otázku, co by v dané situaci udělal Václav Havel. Myslím, že by odjel do Řecka a přivezl letadlo plné dětí, aniž by se ptal, kolik jim je a odkud jsou. Věděl by, že potřebují pomoc. To by mu stačilo.