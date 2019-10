Zemřel Karel Gott. Jsme smutní, protože odešel dobrý člověk a skvělý zpěvák. Přesto si myslím, že Gott by si nepřál, aby cit spojený s jeho odchodem ze světa vezdejšího byl právě smutek. Je totiž opakem toho, co dvaačtyřicetinásobný zlatý slavík představoval.

Kateřina Perknerová

Pamatuji si, jak jsem jako malá holka se spolužačkou stála s památníčkem pod pódiem, kde vystupoval. Už tehdy mě snad víc než Mistr na jevišti fascinovalo to, co se dělo v publiku. Na tvářích korpulentních dam bylo patrné, jak jejich starosti s dětmi, nákupy, chodem domácnosti odplouvají kamsi do skladu nepříjemností. Ponořily se do melodií, díky nimž se měnily v brazilské karnevalové tanečnice, milenky s očima zavátýma sněhem nebo krásky s párem havraních copánků.