Podle Babiše se její šéf Jan Hamáček dohodl s prezidentem Zemanem, že Staňka ve vládě ponechá, pokud splní lhůtu pro vypsání výběrového řízení na post generálního ředitele Národní galerie. Tato gentleman agreement prý ale Hamáček porušil, a to pod tlakem Chovancova a Sobotkova křídla.

„Právě jeho představitelé zřejmě donutili Hamáčka, aby odvolal Staňka v rozporu s dohodami, že odvolán nebude. Nevím sice čím a jak, ale donutili,“ řekl pro Právo.

Občané by ovšem měli vědět, čím sociální demokraté z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem a části Brna (Babišův výčet) vydírají Hamáčka, který zastává post ministra vnitra. Co tak strašného provedl, že za jejich mlčení je ochoten zaplatit porušením slova, které dal Miloši Zemanovi? Tedy muži, jenž nedodržení dohody vnímá jako největší hřích, pročež je ochoten se mstít až do totálního zničení zrádců. Bohuslav Sobotka by mohl vyprávět.

Šéf jihočeské ČSSD Jiří Zimola kdesi utrousil, že Zeman Michala Šmardu nikdy ministrem nejmenuje. Pravděpodobně proto, že Hamáčkův postup vnímá jako podraz. Je nezbytné, aby ČSSD tuto věc objasnila, řečmi o slabém a neschopném premiérovi se z toho nevyvlíkne.

Buď si předseda vlády vymýšlí a žádná dohoda mezi prezidentem a šéfem ČSSD neexistovala, nebo platí opak. V prvním případě by měl Andrej Babiš skončit, v druhém musí Jan Hamáček vysvětlit, jakou výhrůžkou ho spolustraníci donutili změnit názor.