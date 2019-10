Piráti před dvěma lety uspěli ve sněmovních volbách s heslem Pusťte nás na ně! a pohrdáním všemi, kteří měli něco společného se skandály minulých let. Smrděl jim nejen Andrej Babiš, ale také Miroslav Kalousek i někdejší hříšníci ODS a ČSSD.

Mladé voliče oslnili důrazem na transparentnost, odmítání trafik a vizi digitálního státu. S tímto programem se etablovali jako hlasitá opozice už na pražském magistrátu, který loni dobyli. Ve sněmovně jsou aktivní, i z nevládních lavic prosadili několik užitečných návrhů.

Jako rána palicí proto působí to, co teď vyplouvá na povrch. Kolem pražského primátora Hřiba se to hemží placenými poradci z pirátských řad. Pirátky se mezi sebou častují výrazy hodnými čtvrté cenové skupiny. Šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek je na své kolegy tak drsný, že nevycházejí ze slz a žaludečních potíží.

A to si všichni mysleli, že na své lidi je jako pes jen Andrej Babiš. Michálkova přítelkyně Michaela Krausová rezignovala na funkci předsedkyně pražského zastupitelského klubu Pirátů, protože do veřejného diáře schůzek nezanesla svoje kontakty se zástupcem firmy JCDecaux.

To jsou díry do pirátské lodi bez bázně a hany jako hrom. Michálkovu údajnou aroganci nechť si vyřeší Piráti mezi sebou, ale pokud najeli na mělčinu trafikantů, úsluh a kamarádíčků, tak by jejich koráb mohl ztroskotat dřív, než bys řekl konopí.