Osud vlády má v rukou muž, který s poťouchlým úsměvem nabízí oběma pánům stoličku, na níž je možná nechá stát, nebo ji klidně podtrhne. Zkrátka podle chuti. Vlasta Chramostová v Herzově slavném snímku neměla moc šancí se ubránit, ale proč strká do oprátky hlavu šéf ČSSD, je záhadou.

V celé absurdní vládní kauze nejde o rozpočet, sociální služby, dostupné bydlení nebo obsazení vrcholných evropských orgánů, ale o pána, který se omylem stal ministrem kultury.

Jeho výběrem udělal Hamáček první botu. Když se začalo ukazovat, že Antonín Staněk funkci nezvládá (dávno před odvoláním Jiřího Fajta z postu ředitele Národní galerie), měl to okamžitě řešit. Nechal to ale být, Staněk vycítil šanci, Fajta na prezidentovo přání odstranil a tím dostal Hamáčka, Babiše, vládu a celou republiku do klinče, neboť se stal neodvolatelným.

Zeman totiž své odpůrce trestá stejně nemilosrdně, jako přisluhovače odměňuje. A aby toho nebylo málo, Hamáček místo Staňka nabídl přítele expremiéra Sobotky Michala Šmardu, který s kulturou neměl nikdy co do činění. Nevhodný výběr mu prezident dal zcela oprávněně najevo.

Nedovedu si představit, že by Zeman ze své pozice ustoupil. Hamáček to už také udělat nemůže. A Babiš dal hrdinně najevo, že než vládnout s Okamurovou SPD, raději půjde do předčasných voleb. Ty připustil i prezident. Spalovač mrtvol je popisován jako horor s prvky černé komedie. Lépe bych současnou politickou situaci v Česku nevystihla.