Glosa Kateřiny Perknerové: Investice do nehloupnutí

Pročítám si seznam investic, které by se během třiceti let měly proměnit ve skutečnost. Aspoň podle představy vlády ANO a ČSSD. Většina těch (zatím imaginárních) stovek miliard má směrovat do nových dálnic, kolejí, budov, bloků atomových elektráren.

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek