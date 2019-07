Glosa Kateřiny Perknerové: Jak ven ze šlamastyky

Elektronická stopa politikova by občas měla být dlážděna zlatem. Když totiž v zásadní věci, například ve výkladu Ústavy ČR, něco řekne před dvaceti lety, je to pořád k dispozici. Miloš Zeman to učinil v roce 1998, kdy naprosto precizně ozřejmil, že pokud premiér navrhne jmenování ministra své vlády, prezident mu do toho nemá co mluvit. Zajisté ani to neplatí absolutně. Je-li navržený kandidát ve střetu zájmů, trestně stíhaný nebo nesvéprávný, měla by se hlava státu ozvat.

Kateřina Perknerová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Nic ale neplatí v současném sporu o odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy. Prezident Zeman si řekl své, Staňka vnímá jako skvělého šéfa kultury, Šmardu by raději viděl v roli manažera pro krajské volby, ale to je tak všechno, co mohl učinit, kdyby ctil ústavní pořádek. Glosa Kateřiny Perknerové: Rybolov? Taky dobrý Přečíst článek › Jenže na ten se může vykašlat, neboť dobře ví, že premiér Andrej Babiš na něj kompetenční žalobu nepodá. A tak se baví a klade podmínky. Podstatné tedy bude, jak se k tomu postaví členové předsednictva ČSSD. Seznají-li, že toho ponižování, ústrků a směšnosti už bylo moc, její minstři (a tady si skoro myslím, že by jich bylo všech pět) podají demisi ve víře, že na základě koaliční smlouvy totéž učiní kolegové z ANO. Dojdou-li k závěru, že program je víc než gesta, ve vládě, která reálně dělá sociálnědemokratickou politiku, zůstanou. I s rizikem, že to ve volbách za dva roky škaredě odnesou. Hlavně si ale musejí položit otázku, co by v případě jejich odchodu z kabinetu udělal Miloš Zeman. Jsem si skoro jista, že nic, co by se ČSSD líbilo. Glosa Kateřiny Perknerové: Hamáčkův horor s prvky černé komedie Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová