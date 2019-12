Před třemi týdny jsem dělala rozhovor s Vladimírem Mlynářem, členem představenstva PPF, který má na starost PR a spolupráci s veřejným sektorem. Na otázku, zda on osobně má etický problém s čínským komunistickým režimem včetně převýchovných táborů, potírání práv menšin či aktuálně situace v Honkongu, odpověděl: „Míří-li vaše otázka na moje svědomí, tak vás ujišťuji, že v politice jsem udělal mnohem horší životní kompromisy než v PPF.“

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Upřesnil, že by „v Číně žít nechtěl a rozhodně nikdo z PPF si nemyslí, že čínský společenský model bychom měli implementovat do České republiky“. To znělo z úst člověka, jenž zastupuje firmu s klíčovými byznysovými zájmy v Číně, překvapivě upřímně.