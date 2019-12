Andrej Babiš je totiž znovu zatížen dvojím politickým hříchem, jednak auditem z Bruselu, jednak obnoveným trestním stíháním v kauze Čapí hnízdo. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává aktivní občany, aby vyjádřili svůj názor.

Podle mě by ovšem bylo báječné, kdyby jeho představitelé dokázali zhodnotit i to, co se nestalo. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman neposvětil rozhodnutí městských žalobců a premiéra vrátil do role obviněného. Vláda na to nereagovala jeho odvoláním.

Premiér splnil slovo a požádal prezidenta, aby mu neudělil abolici. A ministryně spravedlnosti Marie Benešová neřádí v resortu jako černá ruka, ale naopak se postavila Miloši Zemanovi a trvala na jmenování Luboše Dörfla předsedou Vrchního soudu v Praze. Ctila totiž pravidla a navrhla toho, kdo vyhrál výběrové řízení.

Její doporučení, aby se eventuálním předsedou Nejvyššího soudu ČR stal mezinárodně uznávaný trestní právník Robert Fremr, je také hodno potlesku. Letošní demonstrace začaly proto, že se jejich účastníci strachovali o nezávislost justice. Tyto obavy se – i kvůli jejich tlaku – nenaplnily. A to také díky krokům Marie Benešové.