Politické programy zajisté musejí být odlišné, akcentovat nižší či vyšší zdanění, lepší podmínky pro podnikatele nebo zaměstnance, ale musí to nutně znamenat kopání příkopů? To je především otázka pro opoziční vůdce.

Andrej Babiš už není trestně stíhaný premiér, kauza Čapí hnízdo skončila. S tím by podle mého názoru měl skončit i program Antibabiš. Předseda ODS Petr Fiala se rozčiluje, když ho s ním někdo spojuje, ale není v tom sám.

S oblíbeným premiérem a miliardářem si neví rady nikdo. Opozice paběrkuje a ani dílčí skvělé nápady, jako legislativní boj s energetickými šmejdy (TOP 09) nebo rozšíření registru smluv (Piráti) jí preference nepřidává. Nejvyšší čas na změnu strategie.

Babišovo hnutí ANO pravděpodobně za dva roky volby opět vyhraje s velkým náskokem, ale nikoli většinově. Po čtyřech letech s ČSSD bude hledat jiného koaličního partnera.

Nejvíc by se šéfovi líbila Klausova Trikolóra. Co na to pánové Fiala, Výborný, Rakušan a Bartoš? Přejí si toto spojenectví, nebo půjdou cestou menšího zla a nabídnou se do vlády sami? Pokud uvažují o druhé variantě, měli by začít se zasypáváním vyhloubených vrtů.