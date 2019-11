Ministr školství Robert Plaga a následně vláda schválili změnu zákona, podle níž si středoškoláci i nadále budou moci vybírat mezi matematikou a cizím jazykem. Se zatažením záchranné brzdy souhlasí i opozice. Zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl na semináři ve sněmovně řekl, že Kateřina Valachová nasměrovala maturitní náklaďák do zdi a ministr Plaga těsně před nárazem strhává volant stranou.

Podotkl, že to je snad poprvé, kdy souhlasí s šéfem resortu školství. Osobně si nemyslím, že by se exministryně Valachová v roce 2016 zachovala nezodpovědně. Povinnou maturitu z matematiky dlouhodobě prosazovali zaměstnavatelé a nikdo nerozporuje, že jde o jazyk vědy, jehož znalost je k užitku všem. Podmínkou úspěchu zákonodárného kroku ovšem byla zásadní proměna výuky tohoto předmětu na základních a středních školách, provzdušnění rámcových a školních vzdělávacích programů. Nic z toho se nestalo.

Cermat doložil, že žáci, kteří si vybrali matematickou maturitu, si nevědí rady hlavně s úlohami užitečnými pro život. Dokud právě takové nebudou řešit s lehkostí, maturita z matematiky nemá smysl. Ověřovala by totiž to, co absolventi středních škol většinově nebudou potřebovat.