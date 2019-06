Nesouhlasím. Vojtěch Filip zacílil zcela přesně. Do demonstrantů se příliš navážet nemůže, stačí, když bude s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO) opakovaně klást otázku, že by je zajímalo, kdo jim platí všechny ty transparenty, velkoplošné obrazovky a ozvučená pódia.

I když po vystoupení Andreje Babiše ve sněmovně už možná tuší, že to bude „Soros a sponzoři zkorumpované neziskovky Transparency International“. Hned po nich jsou v jejich očích největším zlem novináři z veřejnoprávních, eventuálně Bakalových médií.

Předseda komunistů moc dobře ví, že na tohle slyší spousta voličů Miloše Zemana, ANO, KSČM a SPD. To je velká masa lidí, takže bych se nedivila, kdyby podobný zákon sněmovnou prošel. Samozřejmě by ho Ústavní soud zrušil a smála by se nám celá civilizovaná Evropa, ale obraz společného nepřítele je pro některé politiky zřejmě příliš lákavý, než aby ho nechali spát na půdě. Jenomže pravdu nelze vymazat odstraněním těch, kteří ji říkají, nebo se o to poctivě snaží. Vždycky nakonec vyleze na povrch.