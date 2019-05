Do Evropského parlamentu kandidují horliví odpůrci Evropské unie, kterým není hanba opakovat kolosální brexitovou lež. Bohužel, v kampani se zaštiťují bojovnou ochranou hranic i potravin, nacionalismem a odporem k Bruselu i ti, kteří pak ve štrasburském sídle evropských poslanců horlivě hlasují pro všechny směrnice, doporučení, nařízení či omezení, eventuálně pro sankce vůči Orbánově Maďarsku a Kaczynského Polsku. Klasická česká ulička neboli pokrytectví za tučný evropský plat.

To už jsou sympatičtější recesisté, kteří se jen tak přihlásili za směšný poplatek do voleb, aby měli reklamu zdarma a bavili se ve veřejném prostoru. Otázka zní, zda budoucnost Evropy, tudíž i naše, má být důvodem nevázaného veselí. Souhlasím s docentem Lebedou, že do tak důležitého klání by měly jít jen ty strany a hnutí, které mají seriózní úmysly i program. Síto je jednoduché: citelná kauce, kterou by dostaly zpět jen v případě překročení pětiprocentní hranice.