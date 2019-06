Glosa Kateřiny Perknerové: Nervozita z Letné

Za tři dny se má na pražské Letné sejít přes 200 tisíc lidí. Skoro každý pamětník si asi vybaví listopadovou demonstraci před 30 lety, kdy na stejné místo přišlo 800 tisíc občanů. Tehdy padl režim. Nyní by si organizátoři a účastníci akce přáli, aby odešel premiér Andrej Babiš, nikoli vláda ANO a ČSSD, jen on osobně. Navršilo se kolem něj a jeho bývalého podnikání tolik otazníků, že to podle nich znemožňuje kvalitní správu země a řešení jejích skutečných problémů.

„Až se zeptáte – proč jsme nekřičeli dřív, když se kradlo před Babišem, tak odpovím jednoduše – proto, že jsme byli moc mladí. Kdybyste se tehdy pořádně ozvali vy, tak by tu dneska nebyl ani Babiš, ani bychom my nemuseli protestovat," zdůvodňuje svůj postoj Mikuláš Minář, zakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii. Za to, že dokázal zburcovat veřejnost, si zaslouží obdiv, protože občanského tlaku a kontroly politiků není nikdy dost. Nikdo přitom nikomu nebrání nesouhlasit a třeba uspořádat probabišovské manifestace. Rázné ne je ale třeba říci těm, kteří svůj nesouhlas provázejí pomluvami a výmysly. Stejně tak je trapné, když někdo naznačuje, že demonstranti jsou placeni, jak to loni v létě tvrdil premiér Babiš o lidech, kteří se sešli před Úřadem vlády. Není divu, že se kupříkladu Jana Filipová z Domažlicka brání: „Opravdu mě to urazilo, protože jsem tam nešla za žádné peníze, ale z vlastního přesvědčení," řekla v pořadu ČT 168 hodin. Po Babišovi žádá omluvu. I Minář zvažuje žalobu na šiřitele lživých zpráv. Měl by ji podat. Dialog by se měl vést férově. Z obou stran.

