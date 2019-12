Glosa Kateřiny Perknerové: Pirátská dychtivost

Piráti mají samozřejmě mouchy, ale přinášejí jiný diskurs, jinak kladou otázky, nastolují nová témata, jsou jinde, než jsme byli my, říká Václav Žák v dnešním rozhovoru Deníku. Dodává, že jejich centrální myšlenkou je svoboda. „Jak to uchopí politicky, kam se vyvinou, co se naučí, to už je jiná věc,“ míní bývalý disident a poslanec za Občanské fórum. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová na jejich adresu zase uvádí, že jsou „revolučně nedočkaví“.

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek