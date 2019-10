Věra Jourová v úterý zazářila při slyšení ve výborech Evropského parlamentu. Více než tři hodiny vysvětlovala, jak vážně myslí svou misi při dohledu na dodržování hodnot EU a transparentnost.

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Chválili ji europoslanci zleva i zprava, byla profesionální a důvěryhodná. Potud je to skvělá zpráva pro ČR, která bude mít respektovanou místopředsedkyni Evropské komise. Co to ale znamená v reálném světě? Uměl by někdo kromě paní Jourové a zhruba desítky českých politiků vysvětlit občanům, v čem bude onen dohled spočívat?