Pan premiér se velice čílil a nejen mne ujišťoval, že získá silnou ekonomickou oblast typu digitální agendy nebo vnitřního trhu.

Po včerejšku víme, jak to dopadlo. Věra Jourová se stane místopředsedkyní komise pro hodnoty EU a transparentnost.

Jinými slovy pro záležitosti, které před ní spravoval Frans Timmermans, jehož český premiér vetoval do čela Evropské komise (EK) s tím, že by to byla „absolutní katastrofa“.

Jourová ale bude muset v jeho práci pokračovat, to znamená dohlížet například na dodržování zásad právního státu, svobodu médií a nezávislost justice v Maďarsku a Polsku. Bude-li ji dělat dobře, logicky se dostane do konfliktu s Viktorem Orbánem nebo Jaroslavem Kaczynským. Také bude prosazovat hodnoty, na nichž EU stojí, třeba pomoc lidem, kteří bojují o život na bárkách v moři.

Takže aby bylo jasno, místopředsednická pozice je zajisté úspěch a vyznamenání, ale především pro Jourovou a její evropské působení v posledních pěti letech. Pro Česko a jeho premiéra je to políček, protože jde pohříchu o nadstavbový post.

Pro pořádek ještě uveďme, že Visegrád získal pro Slováky místopředsedu EK pro interinstitucionální vztahy a pro Maďary komisariát pro sousedství a rozšíření. Na výsluní se ocitly Dánsko, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsko. Jedním slovem nekverulanti.