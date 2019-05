Charismatických lídrů nebo aspoň dostatečně kompetentních osobností, je jako šafránu. Tím spíš udivuje, jak s nimi v Česku zacházíme. Evropa už si zvykla, že protagonisté domácí scény vyrůstají z evropského podhoubí.

Polský prezident Andrzej Duda, italský vicepremiér Matteo Salvini, chorvatský premiér Andrej Plenkovič. Co jméno, to pojem. Všichni získali ostruhy jako poslanci Evropského parlamentu. Předseda španělské vlády, jediná aktuální hvězda socialistů na starém kontinentu Pedro Sánchez, byl dokonce „jen“ europoslaneckým asistentem.

Za humny totiž vědí, že v Bruselu a Štrasburku je velmi konkurenční prostředí, v němž se prosadí jen ti nejlepší. Jakmile se tam o někom mluví, je jasné, že na to má: jazykové vybavení, znalosti, rétorské schopnosti i ostré lokty.

V Česku to však skoro nikomu nedochází, a tak se partaje snaží svoje úspěšné evropské zástupce znovu a znovu vysílat do evropských lavic, místo aby je plně vytěžily doma. Dita Charanzová měla být už dávno ministryní zahraničí za ANO, Kateřina Konečná jednoznačnou kandidátkou na šéfku KSČM, Olga Sehnalová ministryní za ČSSD a Luděk Niedermayer třeba kandidátem TOP 09 na prezidenta.

V tuto chvíli ještě nevím, jak zmínění politici, kteří se těší na evropské půdě značnému respektu, dopadli ve volbách do EP. Pokud ale uspěli, měli by se co nejdříve vrhnout na zdejší politickou kariéru. Osvědčení o kvalitě už mají.