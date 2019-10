Budoucí místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová bude mít v rámci dohledu nad dodržováním hodnot EU a transparentností i jeden citlivý úkol.

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Každoročně má totiž vypracovat analýzu stavu právního státu ve všech členských zemích. Už to tedy nebude jen Maďarsko a Polsko, které jsou v hledáčku evropských institucí několik let, ale třeba i Itálie, Rumunsko nebo Česko. Právě doma by Jourová mohla mít nepříjemnou porci úkolů.