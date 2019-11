Ve srovnatelné situaci lékařské odbory neváhaly a bez skrupulí vyhrožovaly heslem Náš exodus, váš exitus. Kantoři mlčeli nebo brblali ve sborovnách. Už Sobotkova vláda ale pochopila, že bez vzdělaných lidí se republika nepohne dál. Proto si všechny politické strany daly do volebního programu zvýšení učitelských platů.

Ve svém prohlášení to má vetknuto i Babišova vláda: v roce 2021 budou brát průměrně 45 tisíc korun. Není to žádné Monte Carlo, ale ani ubohé živoření, zvláště v mimopražských regionech.

Platy, které už třetí rok rostou, objektivně nejsou Achillovou patou současného školství. Někteří ředitelé základních škol také přiznávají, že jejich učitelé budou stávkovat kvůli celkovému podfinancování školství, nezvládnuté inkluzi, chybějící metodice a podpoře z centra. Odborářům jde přitom výlučně o peníze, které kantoři uvidí každý měsíc na výplatní pásce.

Z hlediska vyššího principu je však žádoucí, aby nešly všechny prostředky do tarifů. Původně slíbených patnáct procent rozdělených půl na půl by aktuálním výzvám odpovídalo daleko lépe. Po změně financování regionálního školství by ministr školství Robert Plaga měl na poměrné částce jdoucí do odměn trvat. Chceme přece aktivní a tvůrčí učitele, nebo ne?