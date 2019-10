Tento výrok vzbudil prudkou reakci Hradu. Nejprve ho mluvčí Jiří Ovčáček osočil, že svým „nehumánním a neetickým prohlášením“ ublížil posmrtně Chramostové i Gottovi. Pak se přidal prezident Miloš Zeman: „Pavel Rychetský se v poslední době plete do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní.“

Rychetský byl kdysi ministrem a místopředsedou Zemanovy vlády, měli k sobě blízko, což vycházelo i z toho, že za minulého režimu byli v nemilosti. Jejich cesty se ale rozešly.

Rychetský několikrát vystoupil z ochranné justiční klece a ostře kritizoval postoj české politické reprezentace k migraci, Zemanovo okolí, a naopak pochválil demonstranty, kteří se postavili za nejvyššího státního zástupce. Příkop jako hrom.

Rozdělení společnosti na pravdoláskaře a vyznavače „zdravého rozumu“ se prohlubuje. I proto, že to oběma táborům vyhovuje. Účelová a neustále živená rýha je přitom plná střelného prachu, takže k výbuchu stačí malá jiskra.

V podobném duchu se zřejmě odehraje i příští prezidentská volba, v níž by Miloš Zeman podle svých slov podpořil Andreje Babiše, kdyby kandidoval. Ať už do hradního klání vstoupí kdokoli, všem by vypálil rybník, kdyby vzal lopatu a ze všech sil začal průrvu zakopávat. Možná by nevyhrál, ale zemi by prospěl víc než chladný kalkulátor s lidskými emocemi a nízkými pudy.