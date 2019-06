Takto by si mohla ČSSD notovat s trojicí veteránů ze Svěrákova filmu. Jistě je podivné, že vedení poslaneckého klubu ANO rozeslalo svým členům pokyn, aby hlasovali právě pro kandidáta Okamurovy SPD. Nakonec nebyl zvolen díky hlasům komunistů, kteří asi nemohli skousnout některé Semínovy ultrakonzervativní názory.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek sdělil, že hlasování bylo volné, nicméně někdy je prý kandidát SPD přijatelnější než nominant Pirátů či ODS. To je úsměvné zrovna v Semínově případě, který například smrtelně vážně mluví o tom, že homosexualita je nemoc, kterou je třeba léčit. Takový člověk by fakt neměl sedět v žádné me-diální radě (protižidovské postoje, z nichž byl též obviňován, Semín odmítl). A jen to podtrhuje nutnost změny volby jejích členů, kteří jsou momentálně pouhými figurkami na šachovnici politických stran. Pokud by ovšem pan Semín měl být záminkou pro rozpad koalice, byla by to asi největší absurdita v polistopadové historii.

Andrej Babiš se už nechal slyšet, že vůbec neví, kdo pan Semín je a že budou „proti tomu“, vláda tudíž do prázdnin nepadne. Sociální demokracie by ovšem měla dát jasně najevo, za jakých podmínek s Babišem končí, eventuálně chlapsky říct, že do voleb v roce 2021 to nebude.