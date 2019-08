Glosa Kateřiny Perknerové: Stranická nominace

Vyslovení jména Lubomíra Zaorálka jako kandidáta ČSSD na ministra kultury přineslo úlevu. Ne snad, že by byl tento zahraničněpolitický expert sociální demokracie a dlouholetý člen jejího vedení fajnšmekr na taje Nosticova paláce, ale má to, čemu se říká kinderstube. Jistě mu nebude dělat problémy hovořit se šéfem Vídeňské opery nebo francouzským prezidentem. To spíš s českým premiérem, když půjde o rozpočet nebo dodržování demokratického právního řádu.

Kateřina Perknerová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Zaorálek si bude dobře rozumět i s umělci a bude nepochybně rád přijímat pozvání na operní představení, vernisáže či premiéry. Bude zkrátka vidět. Navíc na ministerstvu bude mít k ruce šikovné pomocníky v podobě náměstků Kateřiny Kalistové a Reného Schreiera. Pokud se mu povede dobře vybrat šéfa Národní galerie a do křesla ředitele Muzea umění Olomouc vrátit neprávem odvolaného Michala Soukupa, bude to úspěch. Glosa Kateřiny Perknerové: Do počtu Přečíst článek › Nic z toho ale lídra ČSSD Jana Hamáčka neponouklo k tomu, aby ukázal právě na něj. Koneckonců když se Deník Zaorálka 16. května ptal, zda po Antonínu Staňkovi resort převezme, odpověděl: „Ujišťuji vás, že o nic takového neusiluji.“ Situace se ale zásadně změnila, ČSSD je po trapné Šmardově kapitole, kdy jí udělil nepříjemnou lekci jak prezident, tak premiér, slabá jako čaj a potřebuje vzpruhu v podobě výrazné politické figury. Tou Lubomír Zaorálek nepochybně je. K tuzemskému koloritu patří, že právě on jako původní odpůrce vstupu do Babišovy vlády bude muset nejen občany, ale i spolustraníky přesvědčit, že koalice s ANO má stále smysl. Glosa Kateřiny Perknerové: Ministři v zásobě Přečíst článek ›

