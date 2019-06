Glosa Kateřiny Perknerové: Teď se láme chléb

Opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 zatím nebudou vyvolávat hlasování o nedůvěře. Správně usoudily, že by to byla jen laciná exhibice, pokud by se k nim nepřidaly SPD nebo KSČM.

Kateřina Perknerová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Nejtučnějším úlovkem by ovšem byla ČSSD, která by k potopení Babišova kabinetu stačila sama, byť s rizikem, že hnutí ANO by ji nahradilo Okamurovou SPD. Proto si opozice dala tolik záležet s formulací otázek právě pro poslance a ministry sociální demokracie. Glosa Kateřiny Perknerové: Na pranýři Přečíst článek › Zeptali se jich, zda budou nadále podporovat premiéra, pokud finální verze auditu Evropské komise potvrdí jeho předběžné závěry, za jakých okolností odsouhlasí zastavení dotací pro Agrofert a jestli setrvají ve vládě, i když bude Babiš obžalován. Předseda ČSSD Jan Hamáček zpražil jejich naděje takřka okamžitě. Zopakoval, že jeho strana prosazuje svůj program, tudíž nevidí důvod pro odchod z vlády. Potíž je v tom, že dusno kolem dotací pro Babišovu bývalou firmu Agrofert se zvětšuje, včera dorazil další audit EK a ve světě už se o Česku začíná mluvit jako o zemi se skvrnou na demokracii. Glosa Kateřiny Perknerové: Hra o Agrofert Přečíst článek › Zástupci SPD a KSČM přitom ještě ve středu večer v ČT tvrdili, že nepodpořili sněmovní usnesení o stopce na proplácení dotací pro firmy z holdingu Agrofert proto, že jsou už od loňského srpna zastaveny. A vida, teď jsme se dověděli, že ty z programu Rozvoj venkova se do agrofertí kasy vesele posílaly až do chvíle, než dorazila výstraha z Bruselu. Nyní se láme politický chléb. Babiš kauzu asi ustojí, ale u ČSSD bych si tak jistá nebyla. Koneckonců její plzeňský hejtman Josef Bernard chodí na protibabišovské demonstrace a s postupem vedení strany není spokojen. Otázka je, kdo si situaci vyhodnotil lépe. Komentář Kateřiny Perknerové: Pro Babiše je to hop, nebo trop Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová