Glosa Kateřiny Perknerové: Temno nad žalobci

Přechodné ustanovení. Asi se ptáte, co to je a jaký to má smysl? V novele zákona o státním zastupitelství naprosto zásadní. Jde totiž o to, jakou praktickou podobu bude mít bohulibá změna, která znemožní svévolné odvolávání vedoucích státních zástupců, především toho nejvyššího. Podle platné úpravy totiž může skončit bez udání důvodu ve chvíli, kdy ho vláda na návrh ministra spravedlnosti odstraní. To jistě Marie Benešová (za ANO) udělat nechce.

Zato hodlá předložit novelu, podle níž by tito žalobci měli časově omezený mandát. Jenže kteří? Ti budoucí, nebo současní? V tom je zakopán pes. TOP 09 a STAN přicházejí s protitahem, jenž má zajistit Pavlu Zemanovi dalších deset let, Lence Bradáčové a Ivu Ištvanovi pak sedm. V jejich návrhu se pochopitelně nemluví o jménech, ale o ně jde. Nesahejte na šéfy žalobců, požadují TOP 09 a STAN Přečíst článek › Sociální demokraté už řekli, že pokud by vláda odvolala Pavla Zemana nebo přišla s paragrafy k tomuto aktu mířícími, dají Babišovi vale. Šéf jejich poslaneckého klubu Jan Chvojka Deník ujistil, že se budou podílet na vládní novele, která legislativně zabrání podobným personálním veletočům. Jak trefně poznamenal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, bude to jejich test demokracie. Reálně to jsou vlastně jen Hamáčkovi poslanci a ministři, kteří mohou zabránit zákonodárným podrazům, protože opozice je totálně roztříštěná. ODS není přítelem unáhlených novelizací, Piráti chtějí vlastní předlohu, lidovci mlčí a komunisté budou držet basu s babišovci. Škoda že politika není procházka rozkvetlým sadem, protože v něm by Pospíšilovu novelu s radostným úsměvem přijali za svou Marie Benešová i Andrej Babiš. Ministryně Benešová chce zeštíhlit justici. Vyřadila by vrchní žalobce a soudce Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová