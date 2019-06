Jako dítě z kompletně učitelské rodiny si ovšem Drahoš váží všech nadšených a kreativních kantorů. Možná právě jeho slova byla tím, co si finalisté soutěže zapamatují. Stejně jako si účastníci nedávné konference, kterou uspořádal, vážili bezprostředního kontaktu s představiteli finského vzdělávacího modelu.

Čerstvě nabyté zkušenosti ze švýcarského duálního systému chce zase uplatnit při přípravě příslušného zákona. Drahoš prohrál s Milošem Zemanem, avšak nevzdal to. Uspěl v senátních volbách a od té doby neokázale pracuje ve prospěch českého školství a vědy. Nebyl politickou rychlokvaškou.

To se nedá říct o primátorském kandidátovi ANO Petru Stuchlíkovi. Chtěl vládnout Praze, když to ale nevyšlo, opoziční lavice mu byla těsná, takže se vrací do byznysu. Nominace tehdy těsně unikla Patriku Nacherovi, který nezahořkl a ve sněmovně i na magistrátu je nadále aktivní například v oblasti insolvencí a exekucí. Čas spolehlivě prokáže, komu šlo o funkci a komu o věc.